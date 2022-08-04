Eğlence sektörünün hafta içi hareketli olduğu günlerden birisi olan Çarşamba gecesi Bursa’da eğlence dur durak bilmedi. Bursa’da eğlencenin uğrak mekanlarında kadın şarkıcı ve Dj’lerin sahne almasıyla birlikte adeta Bursa’da Çarşamba gecesi eğlencesi kadınlara emanet dedirtti.

Eğlence sektörünün hafta içi hareketli olduğu günlerden birisi olan Çarşamba gecesi Bursa’da eğlence dur durak bilmedi. Bursa’da eğlencenin uğrak mekanlarında kadın şarkıcı ve Dj’lerin sahne almasıyla birlikte adeta Bursa’da Çarşamba gecesi eğlencesi kadınlara emanet dedirtti.

Bursa’nın en hareketli bölgelerinde eğlence hız kesmedi. Bursa’nın sevilen seslerinden İpek Ildız sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Sahne enerjisi ve yorumuyla kendisine hayran bırakan Ildız, sahnedeki performansıyla da adeta büyüledi.

Ankara’nın popüler müzik gruplarından İpop grubu her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da Bursalı dinleyicileri ile bir araya geldi. Solist Bilgesu Akay, bas gitarda Oğuzhan Ilgaz ve bateride ise Uğur Çelik’in yer aldığı İpop grubu, kendilerine özgün müzik yorumları ve popüler pop şarkılarına getirdikleri yeni uyarlamalar ile gece boyunca mekanı dolduranlara keyifli anlar yaşattı.

Son dönemlerde solo çalışmalarıyla beğeni toplayan güzel şarkıcı Özge Öztimur, Bursa’da sahne aldı. Yüksek enerjisiyle ve özgün sahnesiyle birlikte Bursalılara unutulmaz anlar yaşatan Öztimur, performanslarıyla gönüllerde taht kurdu. Kendi şarkılarının yanı sıra repertuvarında Türk müziğinin seçkin ve eğlence dolu şarkılarına da yer vererek mekanın coşkusunu artıran güzel şarkıcı, aynı zamanda dansları ve hareketli yapısıyla da güzel bir sahneye imza attı.

Çıkardığı her şarkısı müzik listelerinde yer almayı başaran Bursalı Dj Aslı Tan eğlenceyi doruklara çıkardı. Kendine has tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Aslı Tan, setin başında hem kendisi hem de Bursalı müzikseverler gönüllerince eğlendi.