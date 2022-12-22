Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Seda Çiftçi, Azra Elfin Çiftçi (5), Emre Ogeday (23) ve Metin Uyan (38) ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan 5 yaşındaki Azra’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Kestel ilçesi Kazancı mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Metin Uyan(38) yönetimindeki 34 FMF 724 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Seda Çiftçi(37) yönetimindeki 34 DAB 590 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole yuvarlandı.

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