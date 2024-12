Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin can dostları korumak ve onlara yuva kazandırmak hedefiyle başlattığı ‘Yuvanız yuvası olsun’ adlı sosyal sorumluluk projesi tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında can dostu edinenlere ücretsiz mama, aşı, tasma, köpek kulübesi, sağlık taraması ve diğer gerekli malzemeler konusunda destek veriliyor.

Bursa’da, sokak hayvanlarının her zaman yanında olan ve can dostların birer sıcak yuva bulabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda başlattığı ‘Yuvanız Yuvası Olsun’ adlı sosyal sorumluluk projesini tüm hızıyla sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bursa Kültür AŞ iş birliğinde yürütülen proje, can dostlarına yuva kazandırmayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden can dostu edinen Bursalılara, ücretsiz mama, aşı, tasma, köpek kulübesi, sağlık taraması ve diğer gerekli malzemeler temin ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından başlatılan ‘Yuvanız Yuvası Olsun’ projesi kapsamında yuvalandırılan kedi ve köpekler için bir takım avantajlar sağlandığını belirten Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Kartal, yeni ailelerine kavuşan can dostlara, ücretsiz aşıların yapıldığını ve mama ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlattı. Can dostların çeşitli hastalıklara yakalanmaları durumunda sağlık danışmanlığı hizmeti verildiğini de belirten Kartal, “Köpekler için kulübe, tasma, su kabı, mama kabı; kediler için ise taşıma çantası, su kabı ve mama kabı desteği sağlıyoruz. Yuvalandırılan tüm can dostlarımızın kısırlaştırma operasyonlarını Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Merkezimizde misafir ettiğimiz can dostlarımızın birer sıcak yuva bulmaları bizim en büyük temennimiz" dedi.