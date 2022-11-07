İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da birazdan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi’nde konuya ilişkin basın açıklaması yapacak.

Çevik kuvvet, özel harekat ve narkotik ekiplerinin destek verdiği operasyonda 110 kişinin gözaltına alınması planlanıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Anadolu Mahallesi, Meydancık Mahallesi ve Gökdere Bölgesi’nde uyuşturucu satıcılarına ait daha önceden evlere operasyon yapılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bir kökünü kurutma operasyonunun startını sabah 06.00 sıralarında verdi.

Bursa’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönettiği büyük uyuşturucu operasyonunda 70 noktaya baskın yapılıyor. Operasyona polis helikopteri, narkotik köpekleri, çok sayıda polis katılıyor.

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