Olayda hayatını kaybeden Suriyeli 8 çocuğun olaydan bir süre önce mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğraflar da görenlerin yüreğini burktu.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından El Cesim ailesinin fertlerinin naaşları toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Şehir Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze törenine Bakan Soylu ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.

Ankara’dan helikopterle Bursa’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mihraplı Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu, kağıt toplayarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki baba Hüseyin El Cesim’e sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Dün gece merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi’nde sobadan çıktığı ifade edilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeninin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi’ne getirildi.

Bursa’da dün gece yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 8’i çocuk 9 kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı cenaze namazanın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Suriyeli ailenin yakınları yanyana dizilen tabutların başında gözyaşı döktüler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangında eşi ve 6 çocuğunu kaybeden kağıt toplayıcısı Hüseyin El Cesim’e sarılarak teselli etmeye çalıştı.

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