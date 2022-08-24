Bursa’da 2 şüpheli şahıs camiye girerek hırsızlık yaptı. Camiden monitör olarak kullanılan LCD televizyonu çalan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da 2 şüpheli şahıs camiye girerek hırsızlık yaptı. Camiden monitör olarak kullanılan LCD televizyonu çalan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde hırsızlık şüphelisi 2 şahıs camiye girdi. Bir süre camide ne çalabileceklerine bakan şüpheliler güvenlik kameralarının izlenilmesi için kullanılan televizyonu çalarak kayıplara karıştılar.

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Cami Dernek Başkanı Mustafa Emir ise bu durumdan mağdur olduklarını ve hırsızların biran önce yakalanmalarını istiyor.