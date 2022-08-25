Bursa’da 2 şüpheli şahıs camiye girerek hırsızlık yaptı. Camiden monitör olarak kullanılan LCD televizyonu çalan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ardından harekete geçen Bursa polisi hırsızları kısa sürede yakalayarak adliyeye sevk etti.

Bursa’da 2 şüpheli şahıs camiye girerek hırsızlık yaptı. Camiden monitör olarak kullanılan LCD televizyonu çalan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ardından harekete geçen Bursa polisi hırsızları kısa sürede yakalayarak adliyeye sevk etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde hırsızlık şüphelisi Ümit Ş. ve Bircan C. camiye girdi. Bir süre camide ne çalabileceklerine bakan şüpheliler güvenlik kameralarının izlenilmesi için kullanılan televizyonu çalarak kayıplara karıştılar.

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplere harekete geçerek iki şüpheliyi kısa sürede yakalamayı başardı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.