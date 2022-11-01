Bursa’da bir sürücü bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa’da bir sürücü bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir motosiklet bozuldu. Bozulan motosiklete yoldan geçen başka bir motosiklet ile iterek götürdüler. O ilginç anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.