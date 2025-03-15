Bursa’da sahur vakti bir barakada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’nde bulunan boş bir barakada çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.