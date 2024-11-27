Dünyanın en büyük iş geliştirme platformu BNI, Bursa’da BNI Prusa grubunun lansmanını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.Sabahın erken saatlerinde, yüzün üzerinde iş sahibi bir araya gelerek iş bağlantıları kurdu, deneyimlerini paylaştı ve yeni iş fırsatları için ilk adımları attı. Katılımcılar, ” Verimli ve profesyonel bir atmosferde gerçekleşen bu etkinlik, işimizi geliştirme adına büyük bir fırsat sundu ” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

75 ülkede faaliyet gösteren ve her hafta milyonlarca iş insanını bir araya getiren BNI, Bursa’daki çalışmalarını BNI Prusa ile taçlandırdı. Sabah 06:45’te başlayan toplantıya olan yoğun ilgi, Bursa iş dünyasının BNI Prusa’ya duyduğu güveni ve beklentiyi gözler önüne serdi.

BNI Prusa Grubu Başkanı Murat Beyazıtlı, lansman toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “BNI Prusa olarak amacımız, Bursa’daki vizyoner iş sahiplerini bir araya getirerek global ve lokal iş bağlantıları kurmalarını sağlamaktır. BNI’ın ‘Kazandır ki Kazan’ felsefesiyle hareket ediyoruz. Üyelerimizin birbirlerine destek olarak işlerini geliştirmeleri, hem Bursa ekonomisine hem de ülkemize büyük katkılar sağlayacaktır. Prusa ismini seçmemizin nedeni, Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasına olan saygımızdır.

Etkinliğe katılan iş sahipleri, 45 saniyelik sunumlarla kendilerini ifade ederek iş yapmak istedikleri firmaları ve sektörleri Spesifik İstek başlığı altında paylaştılar. Bu sayede, salondaki diğer katılımcılarla hızlı ve etkili bağlantılar kurdular. BNI’ın global ağı BNI Connect sayesinde, üyeler sadece yerel değil, uluslararası iş fırsatlarına da erişim imkânı buluyorlar.

BNI Prusa, üyelerine sunduğu ücretsiz eğitimlerle de dikkat çekiyor. Sunum teknikleri, takım yönetimi, iş görüşmeleri gibi konularda verilen eğitimler, üyelerin profesyonel gelişimine katkı sağlıyor.

BNI Türkiye Direktörü Ayşe Aslan ise etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “BNI ile Londra’da kendi işimi yaptığım dönemde tanıştım ve sistemin gücüne hayran kaldım. Bu nedenle BNI’ı Türkiye’ye getirerek iş sahiplerine destek olmayı amaçladım. BNI Prusa’nın kuruluşuyla birlikte, Bursa’daki iş sahiplerinin global bir ağın parçası olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız, birlikten güç doğurmak ve iş dünyasında karşılıksız destek kültürünü yaygınlaştırmaktır. BNI’da komisyon yok, beklenti yok; sadece birbirine değer katan insanların oluşturduğu güçlü bir topluluk var.”

BNI Prusa, her hafta salı sabahları saat 06:45’te Ramada Hotel’de toplantılarını gerçekleştiriyor. Toplantılara katılmak ve bu güçlü iş ağına dahil olmak isteyen iş sahiplerinin [email protected] adresine e-posta göndermeleri yeterli.

BNI’ın geçtiğimiz yıl dünya genelinde 25 milyar dolarlık iş hacmi ve 23 milyon adet iş yönlendirmesi sağladığı belirtiliyor. Türkiye’de ise 4 milyar TL iş hacmi ve 2 milyon adet iş yönlendirmesi ile iş sahiplerine büyük katkılar sunuyor.

BNI Prusa, Bursa’nın saklı kalmış değerlerini gün yüzüne çıkararak, şehrin adını hem ulusal hem de uluslararası platformlarda duyurmayı hedefliyor. BNI PRUSA , Bursa iş dünyasının bu yeni ve dinamik platformuyla tanışmak isteyen herkesi heyecanla bekliyor.

Bölge Direktörleri Derya Bulut ve Mustafa Parıldayan’ın önderliğinde kurulan BNI PRUSA’nin ilk dönem yönetimi de belli oldu. Grup Başkanlığını Murat BEYAZITLI (İDENOVA Gayrimenkul), Üyelik Komitesi Başkanlığını Hakan Beyhan (Alpha Lojistik), Saymanlığını Özkan Yeşil (Arelsan Metal), Ziyaretçi Komitesi Başkanlığını Ali Erzincanlıoğlu (Venüs Eğitim Kurumları), Etkinlik Koordinatörlüğünü Avukat İbrahim Yasin Kurt (Kurt Hukuk Danışmanlık), Eğitim Koordinatörlüğünü Mustafa Kansu (Mutfak Kafe), Mentör Koordinatörlüğünü Volkan Biçer (Biçer Sigorta), Birebir Koordinatörlüğünü K. Nazlı Şahar Gül (YouKey Global), Sosyal Medya Koordinatörlüğünü Akın Yanar (Gmr Gümrük Müşavirliği), Güç Takımları Koordinatörlüğünü Alper Görüşen (Görüşen Mimarlık), Ziyaretçi Bilgilendirme Sorumluluğunu Uğur Öncül (Ankyra Havuz), Teknik Sorumluluğu Barış Eker (Eker Asansör) üstlendi.