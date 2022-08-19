Nilüfer Belediyesinin engelli bireylerin yaşamın içinde aktif bir şekilde rol almalarına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği Bizim Ev Engelli Sosyal Yaşam Destek Merkezi, daha yenilikçi ve daha geniş imkanları olan yeni binasına taşındı.

Nilüfer Belediyesinin engelli bireylerin yaşamın içinde aktif bir şekilde rol almalarına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği Bizim Ev Engelli Sosyal Yaşam Destek Merkezi, daha yenilikçi ve daha geniş imkanları olan yeni binasına taşındı.

Engelli vatandaşların sosyal hayatta yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırmayı, bu alanda toplumsal farkındalık oluşturmayı, engelli bireyler ve yakınlarına bağımsız ve verimli zaman kazandırmayı amaç edinen Nilüfer Belediyesi Çekirge Rotary Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, İhsaniye Mahallesi’ndeki yerinden Barış Mahallesi’ne taşındı.

Hizmet verdiği engelli bireylere etkinlik ve çalışma alanı sağlayan, düzenlediği eğitimlerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunan, yasal hakları konusunda bilgilendiren Bizim Ev, Barış Mahallesi’ndeki yeni yerinde daha donanımlı bir ortamda nitelikli ve kaliteli hizmet veriyor.

4 zihinsel ve fiziksel engelliler grup eğitim odası, 2 fizyoterapi odası, 2 beceri değerlendirme odası, kişisel idare ve uygulama odası, zihinsel ve fiziksel engelliler okul öncesi eğitim odası, görme engelliler okul öncesi eğitim odası ile çok amaçlı toplantı salonunun yer aldığı Nilüfer Belediyesi Çekirge Rotary Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi’nde, bilgisayar ve müzik odaları ile yüzme havuzu da yer alıyor. Farklı engel ve yaş gruplarına özel hazırlanan aktivitelere katılan Bizim Ev katılımcıları, hem keyifli zaman geçiriyor hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Fiziksel engeli bulunan katılımcılar, oyun ve müzik etkinlikleri, çeşitli el sanatları çalışmaları, spor etkinlikleri ve mutfak çalışmalarından faydalanırken, görme engelli bireyler de okul öncesi sosyal çalışmalar, anadil etkinlikleri, beyaz baston ve yön bulma çalışmaları, müzik etkinlikleri, oyun etkinlikleri, kavram geliştirici etkinlikler, fen ve doğa etkinlikleriyle hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bizim Ev’de ayrıca, engelli birey ve ailelerine psikolojik destek hizmeti de veriliyor.

Barış Mahallesi’ne taşınan Bizim Ev’de fiziksel, zihinsel, görme ve süreğen engel gruplarına yönelik birçok alanda eğitim ve aktivite yapıldığına değinen Bizim Ev Sorumlusu Fatih Adın, "Fiziksel, zihinsel, görme engelliler ve süreğen engellilerle birlikte yeni dönemde çalışmalarımıza yeni yerimizde devam ediyoruz. Çeşitli engel gruplarına yönelik düzenlenen atölye çalışmalarıyla öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyoruz. Katılımcıların burada yaptığı el emeği çalışmalar, yıl sonunda açılan sergide izlenime sunuluyor. Merkezimizde bulunan yüzme havuzu da yakın zamanda faaliyete başlayacak” ifadelerini kullandı.

Bizim Ev katılımcıları da yeni binada imkanların artmasından memnun

2014 yılından bu yana Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam ve Destek Merkezi hizmetlerinden faydalanan Sami Vatansever, “Bizim Ev’e geleceğim günü iple çekiyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Vatansever, "Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Buraya gelip mutlu olmayan yoktur. Bu imkanları bize tanıdıkları için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer’e ve emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum" dedi.