Bursalı bisikletçiler her ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri turda Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm bölgesi olan Uludağ’a pedal çevirdi.

Bursalı bisiklet tutkunları her yıl geleneksel hale getirdiği bisiklet turunun bu yıl 9’uncusunu düzenledi. Uludağ tırmanış etkinliği için saat 21.30’de Esentepe Mahallesinde toplanan 13 bisikletçi, yaklaşık 3 saat pedal çevirerek Uludağ’a çıktı. Bu yıl karlı olması dolayısıyla Milli Parklar girişine kadar çıkan bisikletçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı turda bisikletçilerin kask, ön ve arka ışık zorunluluğu olmasının yanında her türlü kazaya karşı bisikletçiler araç ve motosikletli ekip tarafından takip edildi.

Aynı zamanda aktif yarışlara katılan Eyüp Durgun bisiklet turu öncesi yaptığı açıklamada "Bazı sporcu arkadaşlarımız ramazan ayında oruç tuttukları için antrenmanlarını gece yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede ramazan ayında geleneksel hale getirdiğimiz Uludağ turumuzu da 9 yıldır ara vermeden gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.