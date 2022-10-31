Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir işyerinin önünden bisiklet çalan bir şahıs fark edilip kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Aynı bölgede bir de bakır semaver çalıp çuvala koyduğu belirlenen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir işyerinin önünden bisiklet çalan bir şahıs fark edilip kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Aynı bölgede bir de bakır semaver çalıp çuvala koyduğu belirlenen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay saat 10.30 sıralarında Orhangazi şehir merkezinde Garaj sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa’dan Orhangazi’ye geldiği belirlenen N.G.(45) isimli bir şahıs Garaj sokak üzerindeki bir işyerinin önündeki bisikleti alıp gittiği esnada vatandaşlar durumu farketti. İşyeri sahiplerinin araçla peşine düştüğü N.G. ana yol üzerinde ters şeritten gittiği esnada peşinden giden vatandaşlar tarafından yakalandı.

Polise teslim edildi

Şahsın yanında bir de çuval içinde bakır bir semaver olduğu ve o semaveri de aynı işyerinin yanındaki bir apartmanın girişinden çaldığı belirlendi. Vatandaşlar tarafından yakalanan şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.