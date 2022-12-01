Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kuaför, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel vatandaşların saç kesimi başta olmak üzere bakımlarını gerçekleştirdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kuaför, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel vatandaşların saç kesimi başta olmak üzere bakımlarını gerçekleştirdi.

Kuaför Ceyhun Işık ve ekibi Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezinde kalan özel vatandaşların, saç kesim, bakımını yaptı. Işık ve ekibi rehabilitasyon merkezine giderek 25 kadın ve 25 erkek olmak üzere 50 özel vatandaşın saç ve sakal kesiminin yanı sıra kadınları ise makyaj yaparak güzelliklerine güzellik kattı.

Etkinlikle alakalı açıklama yapan Ceyhun Işık, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir farkındalık olsun istedik. Sağ olsun bazı kuaför ve sanatçı arkadaşlarda bize destek oldular, geldiler buraya. Bugün 50 tane özel insanımızı burada güzelleştirdik, makyajlarını ve saçlarını yaptık. Müzik çaldık, onları eğlendirdik, moral verdik. Onları görmezden gelmeyelim. Onlarda bu vatanın insanları. Herkes bir engelli adayıdır. O yüzden onların fakrına varalım." dedi.