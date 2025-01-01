Bursa’nın İnegöl ilçesinde 56 yaşındaki şahıs, başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Bir şahıs başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Y.’nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında tabanca bulunan şahsın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.