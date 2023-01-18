İş adamı Ayhan Akın, memleketi İznik’te bulunan Ülker Aktar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne 100 adet nevresim takımı bağışladı. Nevresim takımlarını huzurevine giderek teslim eden Ayhan Akın, duygusal anlar yaşadı.

Bursalı bir iş adamı İznik’te bulunan huzurevine yaşlıların yataklarında rahat edebilmesi için 100 adet nevresim takımı bağışladı.

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