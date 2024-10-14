Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kedi ile köpeğin kavgasını ayırmaya çalışan yaşlı kadın, kedinin saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İnegöl’ün kırsal İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Kadriye O. (81) sokakta kavga eden köpek ile kediyi gördü. Yaşlı kadın, köpekle kediyi ayırmak için hamle yaptı. O sırada kedi ise kadına saldırdı. Elinden yaralanan kadın kanlar içinde kaldı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.