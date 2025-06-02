CW Enerji, Bursa’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına da imzasını attı ve firmanın çatısını panelleri ile donattı. Kurulumu tamamlanan 1290,38 kWp gücündeki güneş enerji santrali (GES) ile yılda yaklaşık 98 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 649 bin 839 kg karbondioksit salınımı önlenecek.

CW Enerji Türkiye çapında güneş enerjisi yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. CW Enerji, Bursa’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısını da güneş panelleri ile donattı. Kurulumu tamamlanan 1290,38 kWp gücündeki güneş enerji santrali ile yılda yaklaşık 98 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 649 bin 839 kilogram karbondioksit salınımı önlenecek.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin dört bir yanında yenilenebilir enerji yatırımlarına öncülük etmeye devam ediyoruz. Her geçen gün artan enerji ihtiyacını çevreci, sürdürülebilir ve ekonomik çözümlerle karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. Yalnızca proje uygulayıcısı değil, aynı zamanda yerli üretim gücüyle sektöre yön veren bir marka olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. AR-GE’ye yaptığımız yatırımlar, üretim teknolojilerimizdeki sürekli iyileştirmeler ve inovasyona verdiğimiz önem sayesinde ürünlerimiz yalnızca yüksek performanslarıyla değil, aynı zamanda dayanıklılıkları ve düşük bakım ihtiyaçlarıyla da öne çıkıyor. Bu sayede müşterilerimize hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük avantajlar sunuyor ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefinde aktif bir rol üstleniyoruz" dedi.

Güneş panellerinin alanında uzman mühendis kadrosu ve son teknoloji üretim hatları ile en ileri teknoloji ve yüksek kalite standartlarında üretildiğine dikkat çeken Yılmaz, kalite kontrol süreçlerinin uluslararası normlara uygun şekilde titizlikle yürütüldüğünü ve her bir ürünün uzun ömürlü ve maksimum verimlilikte olmasını sağladıklarını kaydetti.

"Doğaya nefes"

Ülke genelinde gerçekleştirdikleri projelerle yenilenebilir enerji dönüşümüne katkıda bulunduklarını ifade eden Yılmaz, Bursa’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısını da 1290,38 kWp kurulu güce sahip olan CW Enerji’nin yüksek verimli güneş panelleriyle donattıklarını dile getirerek, "Firmanın çatısına kurulumu tamamlanan güneş enerji santralimiz ile yılda yaklaşık 98 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 649 bin 839 kg karbondioksit salınımı önlenecek. Bu projelerimizle bir yandan doğamıza nefes olurken, diğer yandan firmalarımızın sürdürülebilirliğine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlarken çevresel sürdürülebilirliği de ön planda tuttuklarını belirterek, daha fazla işletmeyi güneşin gücüyle buluşturmaya ve temiz enerji dönüşümünü yaygınlaştırmaya devam edeceklerini söyledi.