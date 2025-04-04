Bursa’nın Yunuseli Havalimanı’ndan bugün öğle saatlerinde kalkan bir eğitim uçağının, geri dönüşte piste konduğu sırada ön dikmesi hasar aldı. Uçakta bulunan pilot ve yanındaki yolcunun yara almadığı kazada havalimanı güvenlik görevlileri olaya anında müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, özel bir uçuş okuluna ait olan eğitim uçağı, kalkışının ardından eğitimin sona ermesiyle dönüş yaptı. Uçak piste iniş esnasında piste temas ettiğinde ön dikmeleri hasar aldı. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri ve havalimanı güvenlik görevlileri hızla olay yerine intikal etti.

Uçağın pilotu ve yanında bulunan yolcu kazayı yara almadan atlatsa da kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.