Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesinde taşeron firma tarafından inşaat çalışması devam eden belediye hizmet binası inşaatında meydana geldi. İskele üzerinde çalışan Alaattin K.(61), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı. İlk iş gününde çalışırken yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde yapımı devam eden belediye hizmet binası inşaatında iskeleden düşen işçi yaralandı.

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