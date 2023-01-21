Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitingi öncesi vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Binlerce kişi Atatürk Caddesi ve Setbaşı’nda ellerinde Türk Bayrakları ve karanfillerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitingi öncesi vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Binlerce kişi Atatürk Caddesi ve Setbaşı’nda ellerinde Türk Bayrakları ve karanfillerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökdere’de miting ve toplu açılış törenlerinin yanısıra gençlerle ve iş dünyasıyla buluşmak için Bursa’ya geldi.

Erdoğan’ı İstanbul’dan Bursa’ya getiren helikopter Merinos Stadyumu’na indi.

Erdoğan, Gökdere Meydanı’ndaki miting alanına otobüsle hareket ederken, Bursa caddelerinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Kent Meydanı, Şehreküstü, Çatalfırın yönünden Atatürk Caddesi ve Setbaşı’na geçen konvoy ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara dökülen binlerce kişi tarafından sevgi seliyle karşılandı. Vatandaşlar Erdoğan’ın yoluna karanfil döktüler.

Erdoğan’ın dün Istanbul’da "Bursa’da sinyalimizi vereveğiz" diye duyurduğu Bursa’daki miting alanı binlerce kişi tarafından hınca hınç doldu.

Açılan, "Türkiye’nin Markası TOGG Bursalıların 6’lı masaya karnı tok", "Neleri yüklendi omzun demedi bir gün yoruldum", “Gençliğin sevdası Recep Tayyip Erdoğan”, “Dünya beşten büyüktür diyen cesur adam”, “Gençliğim her şeyim fedadır senin için”, “Bu kutlu davada sen yalnız değilsin”, “Yerli milli Gemlikli”, “Bize bu gururu yaşatan Cumhurbaşkanımıza Bursa olarak teşekkür ediyoruz” pankartları dikkat çekti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Sayın Cumhurbaşkanımız üreten şehir Bursa’ya hoşgeldiniz" şeklindeki pankartı Heykel’deki Sönmez İş Merkezi’ne astırdı.

Merinos’tan otobüsle, şehir merkezindeki Altıparmak Heykel güzergahından Gökdere’deki mitin alanına ilerleyen Erdoğan’ın otobüsünün önü, coşkulu vatandaşlar tarafından sık sık kesildi. Çocuklara hediyeler dağıtıp, bol bol objektiflere poz veren Erdoğan için geniş güvenlik tedbirlerinin alınmasına da dikkatlerden kaçmadı.