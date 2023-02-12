Öte yandan, hastaneye kaldırılan 19 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Binadan gelen ağır koku üzerine zehirlendiklerini düşünen apartman sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Doğal gazdan zehirlendikleri belirlenen 19 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nde bulanan bir binada sızan doğalgaz 19 kişiyi zehirledi.

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