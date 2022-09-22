Yaz aylarının son günlerinin yaşandığı Bursa’da beklenen sağanak yağış başladı.

Yaz aylarının son günlerinin yaşandığı Bursa’da beklenen sağanak yağış başladı.

Sabah saatlerinden itibaren bulutlu hava öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara sığındı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için başlarına karton kutu geçirdi. Çay bahçelerinde kahvaltı yapan bir çok vatandaş şiddetli yağmurda sırılsıklam olurken bazı vatandaşlar da metro girişlerine sığınıp yağmurdan korunmaya çalıştı.