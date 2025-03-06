Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi’nin Ramazan ayında her gün iftar verdiği yedi noktadan biri olan Demirtaş Kültür Merkezi’nde vatandaşlara yemek dağıttı. İftar sonrası esnafı ziyaret eden Başkan Aydın, Demirtaş Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı’nı da gezerek vatandaşlar ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte paylaşmaya devam ediyor. Başkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ile birlikte Demirtaş Kültür Merkezi’nde vatandaşlara yemek dağıtarak, Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhunu yaşattı.

Masalarda iftar saatini bekleyen vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Aydın, “Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, paylaşma duygusunu güçlendiren mübarek bir zaman dilimi. Biz de bu güzel ayın bereketini halkımızla paylaşmak için bir araya geldik. Soframız bereketli, gönüllerimiz huzurlu olsun” dedi.

İftar sonrası Başkan Aydın ve beraberindeki heyet, Demirtaş esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Ramazan ayının bereketi üzerine dileklerde bulunan Başkan Aydın, Demirtaş Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı’nı da gezerek vatandaşlar ile bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu iftar programında vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi’nin kurduğu iftar sofrasından ve Ramazan Sokağı’ndan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Aydın’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.