Bursa’da başıboş atlar anayolda tehlike saçtı. Sürücülerin dikkati sayesinde muhtemel bir kaza yaşanmazken, atların şeritleri işgal ettiği anlar kameraya yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bırakılan başıboş atlar, yakın çevre yolunda tehlike saçtı. 3 şeritli yolu işgal eden atlar trafiği tehlikeye düşürürken, kontrollü ilerleyen sürücüler kazaya karışmadı. Atların şeritleri işgal ettiği anlar kameraya yansırken, vatandaşlar kaza riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek yetkilerden yardım istedi. Bir süre anayolda ilerleyen atlar ise boş bir araziye girerek gözden kayboldu.