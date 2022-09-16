Bursa’da kimliği belirsiz bir kişi, yol kenarında yürüyen baba ve oğluna bıçakla saldırdı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da kimliği belirsiz bir kişi, yol kenarında yürüyen baba ve oğluna bıçakla saldırdı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi yol kenarında yürüyen baba ve oğluna bıçakla saldırdı. Baba-oğul, şüpheli şahsın bıçak hareketlerinden yumruk atıp manevralar yaparak kurtuldu. Çevredekilerin de araya girmesiyle şüphelinin elindeki bıçağa el konulurken, olay yerine gelen polis ekibi şüpheliyi gözaltına aldı.

Bıçakla saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.