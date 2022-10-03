Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Arıza yapan otomobili panelvan araç arkasından iterek götürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken arıza yapan otomobili arkadaşları ilginç bir yöntemle itti. Aracın kaputuna oturan kişi arıza yapan otomobili ayaklarıyla itti.

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