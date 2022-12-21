Bursa’da ’su arıtma cihazlarına bakım yapacağız’ diyerek evlere giren ve cep telefonu çalan hırsızlar yakayı ele verdi.

Bursa’da ’su arıtma cihazlarına bakım yapacağız’ diyerek evlere giren ve cep telefonu çalan hırsızlar yakayı ele verdi.

Bursa’da hırsızlar su arıtma cihazı filtresi değiştirme bahanesiyle evlere giderek cep telefonu ile arıtma cihazlarının malzemelerini çaldı. Ev sahipleri durumu fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 15 adet suç kaydı bulunan 38 yaşındaki V.Y. ve 32 adet suç kaydı bulunan 27 yaşındaki M.S.E. olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların 2 adet cep telefonu ve arıtma cihazına ait piyasa değeri 5 bin liralık malzeme çaldığı tespit edildi.

Asayişte işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.