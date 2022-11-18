Bursa’da 5 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşatırken, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Bursa’da 5 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşatırken, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalleli korku dolu anlar yaşarken durum 112 Acil Çağır Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını güçlükle kontrol altına alabildi. O anlar vatandaşların amatör kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, meydana gelen yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.