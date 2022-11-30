Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yenişehir’den İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Hayriye Tuba F.(32) yönetimindeki 16 LTR 47 plakalı otomobil, Boğazköy barajı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç 40 metre şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki 3 yaşındaki oğlu Toprak yaralandı. Yaralı anne ve oğlu, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

İhracat yalanıyla 30 bin dolar dolandırıcılığın faili Kamerunlu çıktı

İhracat yalanıyla 30 bin dolar dolandırıcılığın faili Kamerunlu çıktı

İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı; anne ve oğlu yaralandı.

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