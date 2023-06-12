Hürriyet Ticaret Sanayi Odası İlkokulu, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir dizi etkinlikler düzenledi. Öğrenciler geri dönüşümden yaptıkları kıyafetlerle ‘Ben Çöp Değilim’ konulu defile gerçekleştirdi.

Hürriyet Ticaret Sanayi Odası İlkokulu öğretmenlerinden Münire Tiryaki, Hicran Kaya, İkbal Aydoğan ve Hülya Sibel İleri, Çevre Haftası etkinliklerinde bir dizi etkinlikler düzenlediler. Çevreyi korumanın yanında, sürdürülebilir çevre bilinci için 3A ve 3C sınıfı öğrencileri mahalle sakinlerine Tohum Bombaları dağıttılar. Soğukkuyu Parkı’nda çevre temizliği yaptılar, ellerindeki pankartlarla çevreyi korumanın önemini vurgulayarak, geleceklerine sahip çıktılar. Etkinliklerde 3A ve 3C sınıfı ögrencileri ‘Ben Çöp Değilim’ konulu defileleri ile tasarımlarını sergilediler. Tasarımlarıyla dikkat çeken ögrenciler, geri dönüşümün önemini vurgulayarak çok anlamlı bir projeye de imza attılar. Minik öğrenciler doğaya ve geleceklerine sahip çıkarak, adeta büyüklere mesaj gönderdiler.