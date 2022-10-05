Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından düzenlenen ‘5. Bursa Anadolu Günleri’ etkinliği başladı. 9 Ekim 2022 tarihlerine kadar Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek Anadolu buluşmalarında 132 stant da, 32 il hem yöresini hem de damak tadını tanıtacak.

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından düzenlenen ‘5. Bursa Anadolu Günleri’ etkinliği başladı. 9 Ekim 2022 tarihlerine kadar Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek Anadolu buluşmalarında 132 stant da, 32 il hem yöresini hem de damak tadını tanıtacak.

Bursa’daki il derneklerinin bir araya gelmesiyle kurulan Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), 4 yıldır büyük bir katılımla gerçekleştirdiği Anadolu buluşmalarının 5’incisini düzenliyor. 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte kurulacak olan 132 stant da, 32 il hem yöresini hem de damak tadını tanıtacak. Anadolu’nun tarihi ve turistik dokusu, kültür ve turizm değerleri, el sanatları, yöresel lezzetleri, müzik ve folklorunun bir araya geleceği BİLDEF 5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri’nde Anadolu, Bursa’ya taşınacak.

Yaklaşık 2 bin konuğu Bursa’da ağırlayacaklarını belirten BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, “Biz istedik ki, Anadolu’yu Bursa’ya getirelim. Anadolu’nun zengin tarihi, kültürel dokusu, el sanatları, yöresel lezzetleri fuaye alanında yer alacak. Bu tamamen kültürel bir etkinlik olacak. Asla ve asla ticari olmayacak. Bizler de aslında dernek başkanları olarak bundan çok mutluyuz. 17 ilden belediye ve valilik tarafından katılım olacak. 15 İlden de yöreseliyle katılım olacak. Toplamda, 32 ilden katılım sağlanacak. Bu sene Hakkari bizim onur konuğumuz olacak. Hakkari ilk defa Bursa’da bir etkinliğe katılacak. Hakkari’nin burada olmasının asıl hedefi, adının terörle anılmasıydı. Biz onları buraya getirip kardeşliğimizi pekiştirmektir. Hakkari’yi Bursa’da daha yakından vatandaşlara tanıtmak isterik. 132 stantta bütün illerden yöresini ve lezzetini tanıtacak” dedi.

Hemşeri derneklerinin kültürel değerlerini yaşatmaları, tanıtmaları için biran önce daha büyük bir alan oluşturulması gerekiyor. Eğer öyle olursa, sadece sayılı iller belli iller değil, Türkiye’yi Bursa’ya taşıyabiliriz. İstanbul, İzmir ve Antalya gibi bir çok şehirde böyle hemşerilerin kendilerini ifade etmeleri için alanlar oluşturulmuş. Bursa’da da var ama kapasitesi biraz düşük. Biz istiyoruz ki, daha büyük kapasitelerle daha büyük organizasyonlara imza atalım” şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcıları Ali Bozkurt ve Hüseyin Görgülü ise verdikleri bilgilerin ardından bütün vatandaşları yöresel lezzetlerin ve tarihlerin buluştuğu etkinliğe davet etti. Resmi açılış ise 7 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00’da yapılacağı ifade edildi.