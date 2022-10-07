Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından düzenlenen ‘5. Bursa Anadolu Günleri’ etkinliği törenle açıldı. 9 Ekim 2022 tarihlerine kadar Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek Anadolu buluşmalarında 132 stant da, 32 il hem yöresini hem de damak tadını tanıtacak.

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından düzenlenen ‘5. Bursa Anadolu Günleri’ etkinliği törenle açıldı. 9 Ekim 2022 tarihlerine kadar Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek Anadolu buluşmalarında 132 stant da, 32 il hem yöresini hem de damak tadını tanıtacak.

Bursa’daki il derneklerinin bir araya gelmesiyle kurulan Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), 4 yıldır büyük bir katılımla gerçekleştirdiği Anadolu buluşmalarının 5’incisini düzenliyor. 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte kurulacak olan 132 stant da, 32 il hem yöresini hem de damak tadını tanıtacak. Anadolu’nun tarihi ve turistik dokusu, kültür ve turizm değerleri, el sanatları, yöresel lezzetleri, müzik ve folklorunun bir araya geleceği BİLDEF 5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri’nde Anadolu, Bursa’ya taşıdı.

BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, ortak değerlerin güçlendirilmesi, kültürel anlayışın oluşturulması ve daha iyi toplum idealinin hayata geçirilmesi için bu etkinliklerin önemine değinerek, “Anadolu’nun dört bir yanından Bursa’mıza göç eden, hemşehrilerimizin hem kendi kültürünü ve değerlerini yaşatarak, Bursa kültürü ile harmanlanması son derece kıymetlidir. Bu amaçla BİLDEF olarak bize düşen görev, doyduğumuz şehri doğduğumuz şehirle kucaklaştırmaktır. Bu doğrultuda 5’incisini düzenlediğimiz bu etkinliğimiz ile Anadolu’nun farklı coğrafyalarından insanlarımızın kültürel zenginliklerini de bir araya getirerek birbirimizi tanıma ve kaynaşma fırsatı bulduk” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Stantları gezdiğimizde aslında Bursa’nın Osmanlı’ya ilk başkentlik etmesinden, kurucu şehir olmasını ne kadar anlamlı olduğunu bunun bereketinin de hissedilir olacağını hep birlikte göreceğiz. 2 yıldır pandemiden dolayı bu etkinlikler yapılamıyordu. Bu yıl yine BİLDEF’in öncülüğü ve belediyemizin destekleriyle yapılıyor. Pazar akşamına kadar Bursalılar Türkiye’nin farklı şehirlerini tanımış olacaklar” dedi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık da Hakkari’nin artık kötü günlerle anılmadığını belirterek, “Huzurun, festivallerin, sempozyumların turizmin merkezi olma yolunda ilerliyor. Artık Hakkari’de şiddet yok. Turizm var. Kadim kültürümüzü, Hakkari’nin değerlerini burada tanıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, “28 şehirden 18 ilin valiliği ve belediyeleri tanıtım günlerinde stant açtılar. 10 ilimiz yöresel değerlerini en iyi şekilde yansıtacak enstrümanlarla burada yer aldılar. Bu organizasyonları BİLDEF’in gücünü göstermesi bakımından ayrıca bir önem arz etmektedir” dedi.

Diğer konuşmacıları da etkinliğin anlam ve önemine değindi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, stantlar gezildi.