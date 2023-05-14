Bursa Büyükşehir Belediyesi, yatalak ve yürümekte zorlanan hasta, ortopedik engelli ve yaşlıları vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için seferber oldu. Ambulanslarla okullara ve sedyelerle sandık başına getirilen vatandaşlar, oylarını rahatlıkla kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, saat 08.00 itibarıyla 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde ortopedik engelli ve yatalak hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Seçimlerde tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlar ile yatalak ve yarı yatalak hastalara ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Engelliler Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 20’si ambulans, 100’e yakın araçla önceden başvuru yapan 700’e yakın vatandaşa, ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.

Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Haraççı Sokak’ta oturan 90 yaşındaki Nuriye Şakar da Büyükşehir ekipleri tarafından üçüncü kattaki evinden sedye ile alınıp, ambulansla Haşim İşcan İlkokuluna getirildi. Sedye ile sandık başına taşınan Şakar, oyunu kullandıktan sonra tekrar evine bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti oy kullanma işlemi bitene kadar aralıksız devam etti.