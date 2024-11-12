Bursa’nın İnegöl ilçesinde ambulans şoförü, bir hastayı evine bıraktıktan sonra hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak’ta meydana geldi. Ambulans şoförü Mustafa Ç. ve sağlıkçı Seçil S. hastaneden aldığı kadını eve götürdü. Sağlık ekipleri, hastayı evinin önüne getirdiği sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı öfkelenen hastanın oğlu O.K. (41), ambulans şoförüne yumruk atarak tehdit etti. Sağlık ekipleri polisi arayarak yardım istedi. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, ambulans şoförü ve sağlıkçısı şikayetçi oldu.