Bursa’da oynanan amatör lig maçı sonrası ev sahibi takım taraftarları karşı takım servisine saldırıp zarar verdi. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa’da oynanan amatör lig maçı sonrası ev sahibi takım taraftarları karşı takım servisine saldırıp zarar verdi. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa Amatör Küme takımlarından Soğukkuyu Spor Kulübü ile Körfez Spor Kulübü arasında oynanan maç sonrası kavga çıktı.

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Ev sahibi takım tarafları karşı takım servisine tekme ve yumruklarla saldırarak zarar verdi. Gerginlik misafir takım taraftarlarını taşıyan minibüs şoförünün hızla uzaklaşmasıyla sona ererken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.