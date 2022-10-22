Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında fiyatlar sembolik olunca izdiham yaşandı. Vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için adeta birbirini ezdi. Kilometreyi bulan kuyruk oluştu, İzmir Yolu’nda trafik kilitlendi.

Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında fiyatlar sembolik olunca izdiham yaşandı. Vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için adeta birbirini ezdi. Kilometreyi bulan kuyruk oluştu, İzmir Yolu’nda trafik kilitlendi.

Bursa’da farklı semtlerde şubeleri olan bir zücaciye mağazası yeni yerini merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Özlüce Mahallesi’nde açtı.

Açılışa özel olarak bazı ürünlerde fiyatlar beşte bire çekilince, izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışa özel bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen vatandaşlar kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı. Binlerce vatandaş açılış kapılarını zorlarken bir kadının izdihamdan kaynaklı yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı.

Giriş kapısını zorlayan binlerce kişi mağazanın camının kırılmasına da sebep oldu. Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedildi. Ayrıca mağazanın bulunduğu İzmir Yolu’nda da kilometrelerce trafik oluştu.

Vatandaşlar aradıklarının bazılarını bulduğunu, bazılarını ise geç kaldıklarını dile getirdi. Fiyatına bile bakmadan ürünlere hücum eden vatandaşlar, açılışın fazlasıyla kalabalık olduğunu ve ezilmekten son anda kurtulduklarını anlattı.

Saat 10.00’da gerçekleştirilen açılışa erken saatlerde gelmelerine rağmen ürünlerin kısa sürede bittiğini belirten bir vatandaş ise indirimli ürünlerin kısa sürede tükendiğinin sözlerine ekledi.