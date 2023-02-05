Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında fiyatlar sembolik olunca izdiham yaşandı. Vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için adeta birbirini ezdi.

Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında fiyatlar sembolik olunca izdiham yaşandı. Vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için adeta birbirini ezdi.

Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde bulunan bir zücaciye mağazasının açılışına özel olarak bazı ürünlerde fiyatlar beşte bire çekilerek indirim yapılınca izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışa özel bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen vatandaşlar, kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı. Binlerce vatandaş kapıları zorlarken, bir kadının izdiham sırasında yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı.