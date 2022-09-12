Bursa’da yangın iki katlı evi küle döndürürken, ev sahibi gözyaşlarına boğuldu.

Bursa’da yangın iki katlı evi küle döndürürken, ev sahibi gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Küplüpınar mahallesi Nar sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın; kısa sürede bütün binayı sardı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Diğer yandan o sırada dışarıda olan ve yangın haberini aldıktan sonra evine gelen ev sahibi gözyaşlarına boğuldu.