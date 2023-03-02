Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracından inip yolda yürüyen Mehmet T.(56), denk geldiği alacaklısı Koray Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Koray Ö. elindeki tüfekle yakın mesafeden Mehmet T.’ye ateş etti. Mehmet T. karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alacak verecek tartışmasında bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

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