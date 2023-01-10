AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2022 yılında Bursa’da 41 bin yeni üye kazandıklarını Bursa’daki AK Partili üye sayısının 390 bini aştığını söyledi. Ak Parti hükümetinin başlangıcından itibaren Bursa’ya ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Gürkan, sadece Ulaştırma Bakanlığı’nın Bursa’ya 43 milyar liralık yatırımı olduğunu ifade etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2022 yılında Bursa’da 41 bin yeni üye kazandıklarını Bursa’daki AK Partili üye sayısının 390 bini aştığını söyledi. Ak Parti hükümetinin başlangıcından itibaren Bursa’ya ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Gürkan, sadece Ulaştırma Bakanlığı’nın Bursa’ya 43 milyar liralık yatırımı olduğunu ifade etti.

Her bakanlığın Bursa’ya kendi alanlarında ciddi yatırımlar yaptığını söyleyen Başkan Gürkan, “Ulaştırma Bakanlığı’nın sadece AK Parti hükümetleri döneminde Bursa’ya 43 milyar liralık yatırımı oldu. Hızlı tren devreye girdiğinde 12 milyar liralık bir yatırım ilave geliyor. Kaldı ki geçtiğimiz hafta ulaştırma bakanımız Bursa’ya geldiğinde yapmış olduğu açılışlara baktığımızda sadece o günkü açılışlar 1,5 milyar, onunla beraber o gün başlangıcını verdiğimiz kavşaklarla üzerine diktiğimiz zaman en az 1,5 milyar da oradan vardı ve katlanarak yürüyor. Yani 2023’ün sonuna baktığınız zaman 43 milyonluk rakamlarınız bir anda 55-60 milyonlara yürümeye başlıyor. Kaldı ki projeler bitmeyecek, hızlı trenin akabinde arkasından gelen raylı sistemler, kavşak sistemleri var. Sadece ulaştırmadan bahsediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığına baktığımız zaman sadece son dönemde 700 milyona yakın bir dönemde almış olduğumuz destekler var. Akabinde arkaya baktığımızda 10 milyardan fazla yakın sadece bu alandan gelen yatırım var. Milli Eğitim’e baktığınızda sadece 3,2 milyar buradan almışız. AK Parti iktidarı süresi içine baktığımızda neredeyse 25 milyara yakın bir yatırım var. Sağlık alanına gittiğimiz zaman, Sağlık Bakanlığımızın Bursa’da yapmış olduğu Şehir Hastanesi’nin tam yatırımları bitmeden söylüyorum, bunların üzerine gittiğimizde 10 milyara yakın da orada var. Bursa bir sanayi ve istihdam kenti olması sebebiyle de merkezi hükümetimizden ciddi destekler almış oluyor. İnşallah bundan sonraki süreçte bu destekleri biraz daha hızlandırarak gitmiş olacağız. Ama bakanlıklar nezdinde son dönemdeki süreçlere bakmış olduğumuzda ciddi manada desteklerini görüyoruz. Her bir bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bursa için güzel yatırım müjdeleri ile geliyorlar” şeklinde konuştu.

“Bursa AK Parti döneminde ciddi yatırımlar aldı”

Yapılan yatırımların meyvelerini almaya başladıklarını söyleyen Gürkan, “Bursa AK Parti döneminin başlangıcından itibaren çok güzel hizmetler aldı. Her dönemin kendisiyle alakalı özel yatırımları var. Her bir bakanlığın farklı dönemlerde üzerine düştüğü yatırımlar oluyor. Seçim dönemine girildiği için son dönem daha fazla dikkat çekmeye başlar. Artık önümüzdeki süreç içerisinde yapmış olduğumuz birçok yatırımın meyvelerini almaya başladığımız bir dönem. Son 5 yıllık parlamento sürecine baktığımız zaman, o dönemde başlamış olduğumuz projelerimiz, bu dönemde bitmeye başlıyor ve somut olarak biraz daha belirginleşmiş oluyor. AK Parti dönemi başlangıcından itibaren Bursa hakikaten merkezi hükümet tarafından ciddi destekleri aldı ve almaya da devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte bütün teşkilatımız ile beraber takip ederek bunların daha da fazla olması için gayret sarf edeceğiz” dedi.

AK Parti Bursa’dan 41 bin 433 üye kazandı

Vatandaşın kendilerine duyduğu güveni lâyıkıyla yerine getirmek için çalışacaklarını dile getiren Gürkan, “2022 yılı faaliyetleri ile alakalı üye çalışmalarımızı hiç durdurmadık. Her için sahada olduğumuz için onlarla beraber üye çalışmalarımıza ve üye ziyaretlerimize önem verdik. 2022 yılı itibariyle baktığımızda da 41 bin 433 yeni üye kazandırmış olduk, bu da bizim için çok güzel bir sayı. Zaman zaman muhalefet bunu dillendirmeye çalışıyordu, onlara da fırsat olmadı. Çünkü biz bir önceki yıl üye sayımızdan bu sene daha çok üye yapmış olduk ve üye sayımızı geçen seneye oranla yüzde 10 daha arttırmış olduk. Teşkilatımız gerçekten sahada yoğun bir çalışma sergilemiş oldu. Sonucunda da büyük resme baktığımızda Türkiye’de 11 milyon 241 bin 230 yeni üye üyenin olması ciddi bir sayıdır. Bu da muhalefet ile mukayese edildiğinde veya diğer siyasilerle mukayese edildiğinde onların neredeyse dört katı üyeye sahip olmuş olduk. Bu da aslında sahada vatandaşımızın AK Parti’ye ne kadar çok güvendiğini gösteriyor, bizim için son derece onur verici bir hadise. Vatandaşlarımıza mahcup olmak için bize olmuş olan güveni lâyıkıyla yerine getirmek için bütün teşkilatlarımızla güzel bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni katılımlarla birlikte Bursa’daki üye sayımız 390 bin rakamını aşmış durumdadır” diye konuştu.