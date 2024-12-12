Genç MÜSİAD Bursa Şubesi, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olan aile şirketlerinin sürdürülebilirliği konusunu ele alan kapsamlı bir etkinlik düzenledi. “Aile Anayasası ve Şirket Sürekliliği” temasıyla gerçekleştirilen programda, aile işletmelerinin karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların aşılmasında etkili yöntemler üzerine bilgi ve deneyimler paylaşıldı.BURSA (İGFA) - Genç MÜSİAD Bursa Şubesi, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olan aile şirketlerinin sürdürülebilirliği konusunu ele alan kapsamlı bir etkinlik düzenledi. “Aile Anayasası ve Şirket Sürekliliği” temasıyla gerçekleştirilen programda, aile işletmelerinin karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların aşılmasında etkili yöntemler üzerine bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Programda , MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Çakın Gıda ortaklarından Yahya Çakın ile Avukat Abdussamet Kahraman, aile şirketlerinin yapısal sorunlarına çözüm sunan stratejik araçların önemini vurguladılar. Katılımcılar, interaktif oturum sayesinde kendi sorularını yönelterek birebir bilgi alma ve farklı bakış açılarını keşfetme fırsatı buldu. Programda, iş dünyasında nesiller arası geçiş süreçleri, ortak vizyon oluşturma, sorumlulukların belirlenmesi ve uzun vadeli stratejilerin önemi gibi konular da derinlemesine tartışıldı.

‘En büyük zorluk vizyon eksikliği’

Açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Süleyman Mesih Çil, aile şirketlerinin Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çekti. Çil, konuşmasında "Türkiye’de işletmelerin yaklaşık %95’i aile şirketi yapısında olup, bu işletmeler ekonomimizin en önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Ancak istatistikler, kurulan işletmelerin yalnızca %30’unun ikinci nesle, %12’sinin üçüncü nesle ulaşabildiğini göstermektedir. Bu süreçte en büyük zorluk, ortak bir vizyon eksikliği ve kurumsallaşma süreçlerindeki yetersizliklerdir. Aile işletmelerinin uzun vadeli başarısını garanti altına almak için stratejik planlama ve iyi yapılandırılmış yöntemler kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

‘Hedef uzun vadeli istikrar’

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Çakın Gıda ortaklarından Yahya Çakın da aile işletmelerinde kurumsal yapıların oluşturulmasının gerekliliğini, kendi deneyimlerinden yola çıkarak aktardı. Çakın "Şirketimizde uyguladığımız sistematik düzenlemeler, yalnızca iç iletişimi güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda işletmemizin stratejik hedeflerini netleştirdi. Bu yapılar sayesinde, şirketimizde alınan kararların etkisini hem kısa vadede hem de uzun vadede gözlemleyebiliyoruz. Bu tür yaklaşımlar, aile şirketleri için yalnızca başarıyı değil, aynı zamanda uzun vadeli istikrarı da beraberinde getiriyor." dedi.

Avukat Abdussamet Kahraman ise hukuki perspektiften aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini destekleyen araçlar hakkında bilgiler sundu. Özellikle, aile içinde olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi ve iş süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yönetilmesi için gerekli hukuki yapıların oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.