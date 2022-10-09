Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakın Doğu Çevre Yolu’nun İstanbul Caddesi’ne bağlantı noktasındaki trafik yükünü ortadan kaldırmak için projelendirilen Adliye Kavşağı’nda, yol üzerindeki köprü kirişlerinin montajı tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakın Doğu Çevre Yolu’nun İstanbul Caddesi’ne bağlantı noktasındaki trafik yükünü ortadan kaldırmak için projelendirilen Adliye Kavşağı’nda, yol üzerindeki köprü kirişlerinin montajı tamamlandı.

Bursa’da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, akıllı kavşaklar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem yatırımları gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, trafiğin tıkanan damarlarını da yeni köprülü kavşaklarla açıyor. Yeni adliye binasının da taşınmasıyla birlikte Yakın Doğu Çevre Yolu’nun İstanbul Caddesi’ne bağlantı noktasındaki trafik yükü her geçen gün artarken, Büyükşehir Belediyesi bu sorunu iki luplu kavşak ile çözüme kavuşturuyor. Proje çerçevesinde, 3 açıklıklı 117 metre uzunluğunda ve 2 açıklıklı 54 metre uzunluğunda iki köprü ile 3 bin 500 metre bağlantı yolu yapılacak. Bölgede hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar çerçevesinde Yakın Doğu Çevre Yolu’ndan Fuar Caddesine giriş için yapılan köprünün kiriş montajlarının ardından yolun gidiş ve geliş istikameti üzerindeki köprü kiriş montajları da tamamlandı. İki köprünün birbirine bağlantısı ile kavşak kollarına bağlantıyı sağlayacak yol imalatları da hızla devam ediyor.

Yoğunluk arttı

Kent merkezinden geçen Ankara- İzmir yoluna alternatif alarak yapımına yaklaşık 30 yıl önce başlanan ve 10 yılı aşkın sürede tamamlanan Yakın Doğu Çevre Yolu’nun yükleri, özellikle Ankara yolu altındaki yoğun yapılaşmaya bağlı olarak giderek artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni adliye binası, Bursa BTM, fuar merkezi, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi ve emniyet müdürlüğü binasıyla birlikte özellikle bu noktadaki trafik yoğunluğunun daha da attığını söyledi. Bu nedenle bölgeye kavşak yapmanın zorunluluk haline geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Başta adliye mensupları olmak üzere buradan hizmet alan vatandaşlarımızı rahatlatacak önemli bir proje. Bölge trafiği önemli ölçüde rahatlamış olacak. Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. İnşallah yakında trafiğe açmayı planlıyoruz. Bursa’mıza hayırlı olsun" dedi.