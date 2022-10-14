Bu yıl 5.’si düzenlenen Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günlerine katılan Kahta Belediyesi’nin açmış olduğu standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 5.’si düzenlenen Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günlerine katılan Kahta Belediyesi’nin açmış olduğu standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe 35 şehirden 17 ilin valiliğin yanı sıra birçok belediye stant açtı. Bursa’da düzenlenen etkinlikte Adıyaman’ı ve Kahta’yı en güzel şekilde temsil etmeye çalıştıklarını dile getiren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Kent mutfağı ile yöresel lezzetlerinin tanıtılmasının amaçlandığı bu yıl 5.si düzenlenen BİLDEF 5.Anadolu Tanıtım ve Turizm günleri Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde Gerçekleşti. Belediye olarak bizlerde ilimizi temsilen bu etkinlikte yerimizi aldık. Anadolu’nun tüm renklerini bir araya getiren güzel bir etkinliği geride bıraktık. Bursalı ve Bursa’da yaşayan Adıyamanlı hemşehrilerimizin yoğun ilgisini gördük. Açmış olduğumuz standımızda özellikle Kahta Bademinin yanı sıra ilimizin tarihi ve turistik dokusu, kültürel zenginliği, el sanatları, yöresel lezzetleri sergiledik. Düzenlenen etkinlik sonrası Bursa’daki Adıyamanlı hemşehrilerimizle istişare toplantısı düzenledik. Bursa’daki Adıyamanlı hemşehrilerimizi bir araya getiren Adıyamanlılar Derneği Başkanı Ramazan Alp ve yönetimine teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Ayrıca göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı başta dernek başkanımız olmak üzere, Bursa’daki tüm Adıyamanlı hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi.