Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda açık postlu kurt ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada tartışmaya sebep olan açık kürk rengine sahip kurt bir çok kesim tarafından kurt ve köpek melezi olarak nitelendirilirken uzmanlar lösistik olabileceğinden şüphelendi. Yani kısmi pigmentasyon eksikliği. Öte yandan yaz postunda kalmış ve bireysel varyasyona (çeşitliliğe) sahip bir kurt olması da ihtimal dahilinde.

Doğa Koruma ve Milli Parklar personelince yaban hayatını gözlemleyen ekip tarafından yapılan çalışmalarda kurt (Canis lupus) sürüsündeki bir bireyin renginin değişik olmasıyla varyatif olduğu tespit edildi.

DKMP tarafından paylaşılan görüntülerde gizemli ve fark edilmesi zor olan birey hakkında açıklama yapılmadığından doğaseverler ve uzmanlar sosyal medyada ikiye bölündü. Bir grup rengi değişik kurdun köpek melezi olduğunu iddia ederken, yaban hayatı uzmanları bireyin davranış ve karakteristik özelliklerinin kurt olduğunu, ancak sadece post renginde çeşitliliği olduğunu, kesin bilgiler elde etmek için genetik testler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Hayvanlarda görülen lösizm, pigmentlerin, özellikle de melaninin hücreler üzerinde düzgün bir şekilde birikmesini önleyen bir genetik mutasyonun neden olduğu anormal bir durumdur. Hayvanda pigmentasyonun kısmen kaybolması ile sonuçlanan, derinin, kılların, tüylerin, pulların beyaz, soluk ya da benekli bir görünüme sahip olmasına neden olan çok sayıda durumlara lösizm denmektedir. Albinizm ile lösizm arasındaki temel fark, pigmentasyon üzerindeki etkilerinde yatmaktadır: Albinizm, melaninin tamamen yok olmasına neden olurken, lösizm ise pigmentasyonun kısmen kaybolmasına yol açar. Albino bireylerde gaga, tırnak, gözlerde bariz belirgin renk kayıpları olurken, lösistik bireylerde bu durum normal şekilde seyreder. Örneğin albino bireyin göz rengi kırmızı iken, lösistik bireyde bu durum normal bir göz rengi şeklinde olmaktadır.