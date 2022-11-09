Cenazeye, İçişleri Bakan yardımcısı, Bursa Valisi ve protokolü katıldı.

Dün gece merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde sobadan çıktığı ifade edilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeninin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığına getirilen cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa defnedildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.