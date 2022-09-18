UNESCO ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılının “Süleyman Çelebi Yılı” ilan edilmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Süleyman Çelebi’yi anma ve mevlit geleneği etkinliklerinde dünyada bir ilk gerçekleşerek, 8 dilde Mevlid-i Şerif okundu.

UNESCO ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılının “Süleyman Çelebi Yılı” ilan edilmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Süleyman Çelebi’yi anma ve mevlit geleneği etkinliklerinde dünyada bir ilk gerçekleşerek, 8 dilde Mevlid-i Şerif okundu.

Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda düzenlenen programda Türkçe, Arapça, Boşnakça, Kazakça, Çerkezce, Kürtçe, Gürcüce, Arnavutça olarak Mevlid-i Şerif mevlidhanlar tarafından okunarak farklı kültürler ortak gelenekte bir araya getirtildi. Mevlid geleneğinin devam ettirilerek, toplumsal hafızaya katkı sunması hedeflenen anlamlı etkinlik vatandaşlar tarafından da pür dikkat takip edildi.

Bursa’nın manevi mimarlarından, yazdığı eserleri dünyaya yayılan Süleyman Çelebi’nin vefatının 600’üncü yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Süleyman Çelebi resim sergisi ve akademisyenlerin dahil olduğu sempozyumlar da düzenlendi. Süleyman Çelebi’nin Bursa Çekirge’deki türbesinde anma programı organize edilip, dualar okunmasının ardından mevlid geleneğinin yaşatıldığı organizasyona Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, rektörler ile yerli ve yabancı akademisyenler katıldı.

Süleyman Çelebi Külliyesinde geri sayım başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın manevi değerlerinin çok fazla olduğunu hatırlatarak, en özellerinden birinin de Süleyman Çelebi olduğunu vurguladı. Mevlidin Türkçe’nin ibadethanelere girişine vesile olduğunu, bu nedenle de önemli bir sembol olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, Süleyman Çelebi’nin kabrinin arkasında 62 yıldır belediye başkanlık konutu olarak kullanılan alana kazandırılacak Süleyman Çelebi Külliyesi için de geri sayımın başladığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Kültür AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül ise, "Şehrimiz 2022 yılında Türk Dünya Kültür Başkenti seçildi. Şehrimizi tanıtabilmek, anlatabilmek noktasında kültürel değerlerimizi hem kendi içimizde yaşatmak hem de dünyaya anlatıp dünya vitrinine çıkartmak adına ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenliyoruz" diye konuştu.