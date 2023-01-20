Bursa’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. İl genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 660 bin öğrenci karnelerine kavuştu.

Bursa’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. İl genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 660 bin öğrenci karnelerine kavuştu.

Bursa’da yaklaşık 660 bin öğrenci ve 42 bin öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla 15 günlük tatile çıkmış oldu. İlk dönemin son gününde Kestel İlçesi Barakfakih Köyü Okulu’nda düzenlenen törende öğrencilerin karne heyecanına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da ortak oldu. Sohbet ettiği öğrencilere daha sonra karnelerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, velilere karnedeki notlar ne olursa olsun çocuklarının yanlarında olmaları tavsiyesinde bulundu. Çocukların karne sevincine ortak olmak istediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Çocuklarımıza karneleri ile beraber güzel vakit geçirecekleri hediyeler sunduk. Yavrularımız bizim geleceğimiz. Ulaşımdan çevreye, spordan eğitime kadar yaptığımız tüm yatırımlar geleceğimiz olan evlatlarımız için. Daha iyi bir gelecek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle tekrar tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum, dinlensinler. Bu tatilden sonra çok daha iyi çalışacaklarına inanıyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de eğitim-öğretim yılında ilk dönemin sonuna geldiklerini hatırlatarak, “Biz bugün hem okul öncesi, hem ilkokul, hem de özel eğitim öğrencilerimizle birlikte olmak istedik. Çocuklarımızın karne heyecanını paylaşmak istedik. Öğrencilerimiz eylül ayından beri çalışıyorlar. Dinlenmek onların en büyük hakkı. Ben bütün çocuklarımızın ikinci dönemde de aynı heyecanla çalışacaklarına inanıyorum. Bütün öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum, iyi tatiller” diye konuştu.