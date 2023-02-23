Bursa’da bulunan kamu ve özel hastaneler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan kurtarılarak, tedavi için kente getirilen 6 bin 287 yaralıya hizmet verdi.

Bursa’da bulunan kamu ve özel hastaneler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan kurtarılarak, tedavi için kente getirilen 6 bin 287 yaralıya hizmet verdi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma sebep olan iki depremden yaralı olarak kurtulanlar, bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyükşehirlere sevk edildi. Depremin etkilediği; Kahramanmaraş başta olmak üzere; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinden getirilen 6 bin 287 depremzede, Bursa’daki kamu, üniversite ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Depremzedelerin 6 bin 180’i taburcu olurken, 127’sinin tedavisi devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, acı felaketin yaşandığı günden bu yana personel, tıbbi cihaz ve malzemelerin bölgeye sevkinin yanı sıra bölgeden getirilen depremzedelerin tedavisi için seferber olduklarını belirtti. Deprem bölgesinden Bursa’ya getirilen 6 bin 287 hastanın; 4 bin 561’inin kamu hastanelerinde, 525’inin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve 1201’inin özel hastanelerde tedavi edildiği bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Hastalarımızın büyük kısmını taburcu ettik. Şu an 94 hastamız kamu hastanelerimizde, 25 üniversite hastanesinde ve 8’i özel hastanede olmak üzere 127 hastamızın yatarak tedavisine devam edilmektedir” dedi.

Hastanelere yatışları yapılan depremzedelerin ilk etapta daha kolay bulunabilmeleri ve koordinasyonu kolay bir şekilde sağlayabilme adına; OYS (Olay Yönetim Sistemi) kayıtlarını oluşturduklarına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, depremzede vatandaşların tedavi ve tedavi sonrası sağlık hizmetlerini yakından takip ettiklerini vurguladı.