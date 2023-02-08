Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 16 ilçedeki karla mücadele çalışmaları çerçevesinde son 24 saat içinde kapanan 540 mahalle yolunu trafiğe açarken, kar yağışının etkili olduğu 68 mahalle yolunda ise çalışmalara devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 16 ilçedeki karla mücadele çalışmaları çerçevesinde son 24 saat içinde kapanan 540 mahalle yolunu trafiğe açarken, kar yağışının etkili olduğu 68 mahalle yolunda ise çalışmalara devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya neden olmaması için yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bursa genelinde 283 iş makinası ve kamyon ile 834 personelle yollarda kar mesaisi yapan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına 24 saat boyunca kesintisiz devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 16 ilçede kardan kapanan 540 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar çerçevesinde kardan kapanan Büyükorhan’da 37, Gemlik’te 15, Gürsu’da 3, Harmancık’ta 22, İnegöl’de 85, İznik’te 17, Karacabey’de 51, Keles’te 42, Kestel’de 14, Mudanya’da 30, Mustafakemalpaşa’da 92, Nilüfer’de 14, Orhaneli’nde 34, Orhangazi’de 13, Osmangazi’de 41 ve Yenişehir’de 30 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Gemlik, İnegöl, İznik, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Osmangazi’de kapalı olan 68 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ederken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki faaliyetlerini de kesintisiz sürüyor.